Sobra ba tayong magtrabaho?

Lumabas kamakailan ang taunang pag-aaral ng global human resource platform na Remote, na nagsasaad na ang mga Pilipino ay kabilang sa mga pinakakulang sa work-life. Ayon sa Global Life-Work Balance Index 2024, tinalo lamang natin ang Nigeria, kaya halos kulelat na naman ang Pilipinas at nakatala bilang pang-59 sa 60 bansa pagdating sa work-life balance.

Ang konseptong ito ay ang balanse sa pagitan ng personal na buhay at mga responsibilidad sa trabaho. Ito ay nangangahulugang pagkakaroon ng oras at lakas para sa trabaho, pamilya, mga kaibigan, at personal na interes nang hindi nakakaramdam ng sobrang pagkabahala.

Ang balanseng buhay at trabaho ay nagbabawas ng stress, nagpapabuti ng kalusugan ng isip, at nagpapataas ng kabuuang kaginhawahan. Ito rin ay nagdudulot ng mas mahusay na konsentrasyon at pagiging epektibo sa trabaho habang tumutulong ito upang mapanatili at mapatatag ang personal na mga relasyon. Sinasabi na ang mga empleyado na may magandang life-work balance ay kadalasang mas masaya at kontento sa kanilang trabaho.

May mga hamon na nagiging balakid sa pagkakaroon ng balance, kagaya ng palagiang pagkakakonekta sa trabaho dulot ng internet. Kung nuo’y madaling iwanan ang trabaho sa opisina, ang teknolohiya at konektibidad ay labis na nagpapadali upang masundan tayo ng trabaho, anumang oras at halos anumang lugar. Bukod pa riyan, marami pa rin ang mga kumpanya o mga boss na may demanding na kultura na hindi nagpapahalaga sa balanse.

Ayon sa resulta ng nabanggit na pag-aaral, ang mga Pilipino ay nagtatrabaho ng average na 40.63 oras kada linggo. Bagama’t hindi ito ang pinakamataas sa mundo, sinasabi na ito ay sapat na upang magdulot ng stress at pagkaubos ng enerhiya sa mga tao. Ang matagal na oras ng trabaho ay nag-iiwan ng kaunting oras para sa pahinga, libangan, at pakikisalamuha sa pamilya at mga kaibigan.

Sinasabi rin naman ng marami na sa katayuan ng pagpapasweldo rito sa atin kumpara sa halaga ng mga bilihin, maraming tao ang napipilitang mag-overtime o kumuha ng dagdag na trabaho upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Ang mababang kita ay hindi sapat upang masiguro ang magandang kalidad ng buhay, kaya’t maraming manggagawa ang kinakailangang magtrabaho nang mas matagal, na nagreresulta sa kakulangan ng oras para sa kanilang pamilya at personal na buhay.

Ang pagpapatupad ng mas flexible na oras ng trabaho at pagkakataong magtrabaho sa labas ng opisina ay magbibigay ng pagkakataon sa mga empleyado na magkaroon ng mas magandang balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay at makatutulong upang mabawasan ang stress at pagod na nararanasan nila.

Ang kakulangan ng work-life balance ng mga manggagawang Pilipino ay isang seryosong isyu na nangangailangan ng aksyon. Sa pamamagitan ng kolektibong pagsusumikap ng pamahalaan, mga kumpanya, at iba pang sektor ng lipunan, maaaring mapabuti ang kalidad ng buhay at kaligayahan ng mga manggagawang Pilipino. Ang pagbabago ay hindi lamang magbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa mga manggagawa, kundi magpapalakas din sa ekonomiya ng bansa sa kabuuan.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.