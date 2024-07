Rookie Caelan Tiongson pang-veteran ang galawan

MABIGAT agad ang gustong ipa-akong papel ni coach Yeng Guiao sa kanyang first-round pick na si Caelan Tiongson, highest pick ng Rain or Shine sa No. 7 nitong nakaraang 2024 PBA Rookie Draft.

“With Caelan, we have another leader in our team,” deklarasyon ni Guiao.

Rookie pero mahaba na ang resume ng Fil-Am forward.

Sa edad na 32, nakapaglaro na sa ASEAN Basketball League si Tiongson para sa Chong Son Kung Fu at sa Alab Pilipinas.

Bago ang pandemic ay nag-retire si Tiongson pero bumalik makalipas ang dalawang taon at dumayo sa T1 League sa Taiwan para sa Taoyuan Leopards.

Bumalik siya dito sa Manila at kinuha naman ng Strong Group Athletics bago nagdeklarang magpapa-draft sa PBA.

“We’re expecting him to be a leader since he’s been a veteran for some years playing around the world,” dagdag ni Guiao.

Dadatnan ni Tiongson sa Elasto Painters ang mas batang roster kina Andrei Caracut, Gian Mamuyac, Shaun Ildefonso, Anton Asistio, Jhonard Clarito, Keith Datu, Luis Villegas at sina veterans Beau Belga at Gabe Norwood.

“We know his abilities, we know that he’s someone who can score, who can defend. We also know that he’s got leadership abilities,” paghihimay ni Guiao sa 6-foot-5 bruiser. “Those will be useful for a young team like ours.”

Hindi nga inakala ng coach na aabutan pa nila sa No. 7 si Tiongson kaya agad sinunggaban. Isinunod ng Painters sa No. 8 ang unknown sa Philippne basketball na si Fil-Swedish Felix Lemetti. (Vladi Eduarte)