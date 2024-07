Pokwang marami pa ring hanash sa tatay ng anak

Ikinagagalit ngayon ng TV host-actress na si Pokwang ang hindi pagpapaka-tatay ng dati niyang partner na si Lee O’Brian.

“Nagagalit ako kasi hindi niya ako tinutulungan doon sa bata.

“Aminin niyo naman ang mahal-mahal na ng bilihin ngayon. Eh gusto ko mabigyan ng magandang edukasyon ‘yung bata.

“Hindi puwedeng ako lang ito. Karapatan ng bata ‘yon eh. Karapatan ng bata na makakuha siya ng kung ano ang para sa kanya.

“Ano ito, ginawa mo lang ‘yung bata tapos wala na, ganoon-ganoon lang ‘yon?” sey ni Pokwang sa panayam sa kanya ni Ogie Diaz.

Sa nasabi ring interview ay shinare ng Kapuso actress sa unang pagkakataon ang pangmamaltrato na ginawa sa kanya ng dating kinakasama nang sitahin niya ang pag-like nito sa mga Instragram post ng kinababaliwan nitong babae.

“Natutulog ako ng hapon, nap time, bigla siyang pumasok sa kuwarto, binuhusan niya ako ng tubig, as in binuhusan niya ako ng tubig. Basang-basa ang kama.

“Pinagmumura niya ako. Para raw bini-big deal ko daw ang mga ganoon. Kasi siguro sumama ang loob niya dahil nabuking ko siya.

“Tapos dinuro-duro niya ako habang nakahiga ako sa kama,” kuwento ni Pokwang.

Dahil sa ginawa sa kanya ay tatlong araw siyang nawala sa mismong bahay niya, pero hindi man lang daw siya hinanap nito.

Inamin din niyang dahil sa stress ay ilang beses na siyang muntik makunan sa pinagbubuntis niya noon na si Malia O’Brian.

Wish na lamang niya ngayon ay magparamdam daw ito sa kanyang anak.

“Noong nandito sa Pilipinas, hindi nagre-reach out lalo na noong nandoon na. Hindi nila deserve si Malia even the lola, walang effort from them, so hindi nila deserve si Malia,” pahayag pa ni Pokwang

Well…