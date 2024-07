P5M vape product nasabat sa Pasay

MAHIGIT sa P5 milyong halaga ng mga ipinagbabawal na vape product ang nakumpiska ng mga awtoridad sa sina­lakay na dalawang establisimyento sa Pasay City noong Martes.

Isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng mga tauhan ni Southern Police District (SPD) Director PBGen. Leon Victor Rosete at Department of Trade and Industry – Fair Trade Enforcement Bureau (DTI-FTEB) ang pagsalakay sa kanto ng J. Silva at Aurora St. sa Barangay 102 simula alas-otso nang gabi.

Ayon kay Rosete, labag sa itinatakda ng Republic Act 11900 o The Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act ang pagbebenta ng nasabing mga produkto sa mga lugar na malapit sa paaralan, palaruan at lugar na tambayan ng mga estudyante.

Sabi ng DTI, luma­bag din ang nasabing mga establisimyento sa Implementing Rules and Regulations ng Department Administrative Order No. 22-16, Series of 2022, Rule 6, Section 1(j).

Nakuha sa raid ang kabuuang 9,359 piraso ng iba’t ibang flavor ng Flava vape na nagkakahalaga ng P5,147,240.00.

Direktang kakasuhan ang may-ari ng mga tindahan sa piskalya ng lungsod. (Betchai ­Julian)