Nag-apply ng police clearance, kelot nabisto dating kaso

DUMIRETSO sa kulungan ang isang lalaking nag-a-apply ng police clearance nang nabuking ang dati niyang kaso sa Dasmariñas City, Cavite noong Martes nang umaga.

Sa ulat, bandang alas-10:45 nang umaga nang nagtungo si alyas ‘Reymark’ sa Dasmariñas Component City Police Station (CCPS) para kumuha ng police clearance na kailangan para sa papasukang trabaho.

Makaraang ang ilang minutong paghihintay, sa halip na police clearance ay kopya ng isang warrant of arrest na inisyu ni Presiding Judge Honorable Francisco Victor Collado Jr. ng Regional Trial Court Branch 90 ng Dasmariñas City, Cavite ang ipinakita sa kanya ng pulis.

Natuklasan na may kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti Violence Against Women and Their Children ang lalaki kaya inaresto ito at diniretso sa selda.

Samantala, nagrekomenda ang korte ng piyansang 24,000 para sa kanyangpansamantalang paglaya. (Gene ­Adsuara)