Nagpapa-bidding ngayon ang Manila International Airport Authority (MIAA) para sa limang infrastructure projects na nagkakahalagang P610.5 milyon, dalawang buwan bago i-turnover ang rehabilitation at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport Authority (NAIA) sa SMC SAP and Co, ang consortium na pinangungunahan ng San Miguel.

Nag-isyu ng bid notice ang MIAA para sa: replacement ng main vacuum circuit breaker switchgear na nagkakahalagang P59.5 milyon; ang pagtayo ng mga bagong immigration counters sa Terminal 3 sa halagang P43.38 mil­yon; ang rehabilitasyon at upgrading ng sewage plant na aabutin ng P83.63 milyon; pagtayo ng mga karagdagang comfort room sa Terminal 1, 2 at 3 na magkakahalagang P121.91 milyon; at ang rewaterproofing ng NAIA Terminal 2 sa halagang P298.61 milyon. Magsasara ang bidding para sa immigration counter sa July 25 at ang pinakahuling magsasara ay sa August 8.

Ang proyekto para sa bagong immigration counter ang pinakamabilis na matatapos at aabutin lamang ng 60 araw. Ang iba ay aabutin ng 180 araw hanggang 40 araw bago matapos at ang consortium na ang nagpapangasiwa sa NAIA. Ang pondo para sa mga ito ay manggagaling sa budget ng NAIA sa 2023 at 2024.

Sabi ni MIAA General Manager Eric Jose Ines, ang mga proyekto ay bahagi ng deliverables ng MIAA sa consortium at pinagkasunduan ito sa combined project steering committee na binubuo ng DOTr, ang consortium, MIAA, pati na ng technical advisers mula sa Asian Development Bank at Public-Private Partnership Center. (Eileen Mencias)