Mhicaela Belen, Lady Bulldogs tigasin sa Shakey’s Super League

ISANG pagpapahayag ng matagumpay na programa ng volleyball sa kolehiyo ang ipinapamalas sa pagwawagi ng National University sa katatapos lamang na 2024 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals.

Sa kabila ng pagkawala ng ilang pangunahing manlalaro at paglalagay ng isang batang lineup, nagawa ng Lady Bulldogs ipamalas ang kanilang katapangan at katatagan upang manaig sa kapwa mahusay na bahagi ng Far Eastern University sa isang nakakapagod na finals series at kumpletuhin ang isa pang perpektong title run.

Nalampasan ng reigning UAAP champions ang 1-2 match deficit para sa come-from-behind na 25-21, 23-25, 20-25, 25-19, 15-10, panalo sa Game 2 ng best-of-three serye Martes ng gabi sa Ninoy Aquino Stadium.

“I must say that the NU volleyball programme established the right formula from high school to college. Though it’s not always perfect, pero mayroon namang results na naa-achieve,” sabi ni Lady Bulldogs coach Norman Miguel.

Ipinakita ng NU ang tunay na puso ng isang kampeon na lumaban mula sa parehong sitwasyon na naiwanan muna sa limang-set na pagtakas sa pagbubukas ng serye noong Lunes para sa kamangha-manghang anim na larong diretsong panalo sa torneo na sinusuportahan ng Shakey’s Pizza Parlor, Eurotel, Victory Liner , Team Rebel Sports at Mikasa.

Dahil sa pamumuno at husay sa pagmamarka ni Most Valuable Player Bella Belen, dinala nito ang Lady Bulldogs sa kanilang kauna-unahang National Invitationals crown matapos laktawan ang inaugural edition na pinamunuan ng De La Salle University.

Ang Dela Salle ay nag-leave of absence ngayong taon.

Idinagdag ng NU ang titulo ng National Invitationals sa koleksiyon nito kasunod ng back-to-back Collegiate Preseason Championship na mga panalo nito na kapwa sa napakahusay na paglalaro.

Sa pangkalahatan, walang talo ang Lady Bulldogs sa lahat ng 24 na laro na kanilang giinawa sa tatlong torneo na kanilang nilahukan sa SSL, na inorganisa ng Athletic Events and Sports Management, Inc. kasama ang Smart Livestream, Puso Pilipinas at Solar Sports bilang broadcast partners. (Lito Oredo)