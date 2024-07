Mga reyna ng Vivamax umaariba sa primetime TV

Aba naman at talagang natutupad na ang pangarap ng ilang Vivamax A-listers na ma-penetrate ang so-called mainstream showbiz entertainment — ang primetime TV.

Dahil kung si Angeli Khang ay nanggugulo na sa ‘Black Rider’ ng GMA-7, si Azi Acosta naman — na karibal ni Angeli sa kasikatan sa Vivamax — ay pumasok na pala sa ‘Lumuhod Ka Sa Lupa’ ng TV-5.

Ipinakilala na ang character niyang si Elizabeth Reyes, anak sa labas ni retired Judge Benito Balmores (played by Gardo Versoza), ang kaaway na mortal ng bidang si Kiko Estrada sa istorya bilang si Norman dela Cruz.

Sa pa-teaser ng TV5 tungkol sa karakter niya, ang tanong ay kung kakampi raw ba siya o kaaway ni Norman?

Ang nakakaaliw lang, pati sa primetime ay pinagtatapat sila ni Angeli. Although off-cam, alam naman naming magkaibigan sila.

Kung tutuusin, tatlong sexy actresses silang magtatapatan sa primetime. Ang ikatlo ay si Kim Domingo, na siyang papalit kay Ivana Alawi sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Bongga ang mga primetime action series, patalbugan ng sexy actresses sa cast.

But we are personally happy for Angeli and Azi na kapwa namin kakilala. Matagal na nilang dream makatawid so to speak at nangyayari na. At hindi lang basta tawid dahil kapwa sila nasa primetime at kabilang sa malalaki at ginagastusang shows. In fairness, kapwa naman magaling umarte ang dalawa. Nataon lang na sa sexy movie sila nakilala. Pero looks and acting wise, hindi naman sila papahuli.

Si Azi ay ipinakilala sa mapangahas na pelikulang ‘Pamasahe’ ng Vivamax at agad siyang napabilang sa tinatawag na A-listers dahil laging nasa top views o Number One ang kanyang mga pinagbidahang pelikula gaya ng ‘Call Me Alma’, ‘Sugar Baby’, ‘Hugot’, at ‘Sitio Diablo’ to name a few.

Tingnan natin kung ano ang mao-offer niya sa primetime. Ang revenge drama series na ‘Lumuhod Ka Sa Lupa’ ay mapapanood sa TV every 7:30pm after ‘Frontline Pilipinas’.