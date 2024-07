IPAPA-AUCTION ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ang lahat ng gown na ginamit niya sa nasabing beauty pageant para itulong sa pagpapagamot ng mga Pinoy na may Human immunodeficiency virus (HIV).

Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Pia na mapupunta ang lahat ng kikitain sa auction sa LoveYourself Inc., isang grupo na nagsusulong ng adbokasiya sa HIV.

Kabilang sa inaabangang koleksyon ang isinuot niyang gown sa Binibining Pilipinas 2024 kamakailan.

“I requested Mark to make this gown especially for the @bbpilipinas official anniversary, which will be part of the auction I’m having at year’s end in support of the youth center project I’m collaborating onwith @loveyourself.ph,”

sabi ni Pia.

Sa loob ng kanyang isang taong paghahari bilang pinakamagandang babae sa buong mundo, isa sa mga adbokasiyang isinulong ni Pia ang kamalayan ng mga PInoy sa HIV at diskriminasyon laban sa nasabing sakit.