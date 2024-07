Marami kinilig: Paulo Avelino binati si Kim Chiu sa tagumpay

Grateful si Kim Chiu sa bago niyang international recognition na natanggap.

Siya lang ang tanging Filipino nominee sa Best Female Lead in a TV Programme/Series category ng 2024 ContentAsia Awards para sa kanyang pagganap bilang Juliana sa phenomenonal series na ‘Linlang’.

Makakalaban ni Kim ang mga mahuhusay na aktres sa Asia na sina Anne Thongprasom at Ranee (Bella) Campen ng Thailand, Chantalle Ng ng Singapore, Charmaine Sheh ng Hong Kong, at Lusi Zhao ng China

Sa una nga ay hindi siya makapaniwala sa recognition na ito.

Post niya sa X (dating Twitter), “Hala totoo ba?! Grabe!!! Thank you Panginoon! Dito pa lang okay na okay na!”

Sa mga sumunod na post ay nagpasalamat siya sa Dreamscape Entertainment at sa namayapang head nito na si Deo Endrinal.

Marami ang kinilig sa pagbati sa kanya ng kanyang ka-love team na si Paulo Avelino na pinasalamatan niya sa kanyang reply.

Marami nga ang kinilig sa pagbati ni Paulo at pagpapasalamat naman ni Kim, ha!

Doble ang good news ang natanggap ng Kapamilya actress dahil siya naman ang inanunsyong winner sa Outstanding Asian Star (Philippines) sa Seoul International Drama Awards 2024 para pa rin sa seryeng ‘Linlang’.

Tinalo niya sa nasabing category sina Nadine Lustre, Bea Alonzo, Dingdong Dantes, at pati ang kapareha niya sa serye na si Paulo.

Naging emosyonal naman siya sa mga international recognition na natanggap niya.

“Still can’t believe. On my way home, now inside the car. Thinking…. What?!!!! Totoo ba lahat ‘to? OMG. No words……. Maraming salamat, salamat #Linlang,” sey niya sa X.

Excited na nga ang mga netizen na makita siyang naglalakad sa red carpet kasama ang iba pang naglalakihang Asian stars sa 2024 ContentAsia Awards na magaganap sa Taipei, Taiwan sa September 5 at sa Seoul International Drama Awards na magaganap naman sa Seoul, South Korea sa September 25.

Congratulations, Kim! (Byx Almacen)