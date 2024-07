MAGDADALA ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque at Romblon dahil sa magkasabay na epekto ng isang low pressure area (LPA) at habagat.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), nasa layong 200 kilometro sa silangan hilagang-silangan ng Surigao City, Surigao del Norte ang naispatang LPA.

Samantala, apektado rin ng habagat ang western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao.

Makakaranas din ng maulap na papawirin na may pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang nalalabing bahagi ng MIMAROPA, Visayas at Mindanao, gayundin ang Metro Manila at Calabarzon bunsod ng epekto ng habagat.

Nagbabala ang weather bureau na posible itong magdulot ng pagbaha atpagguho ng lupa. (Vincent Pagaduan)