Lena Samoilenko, Speed Hitters tinibag Cool Smashers sa 5 set

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

2:00pm – Petro Gazz vs Zus Coffee

4:00pm – Akari Chery vs Capital1

6:00pm – Cignal vs Choco Mucho

PINASUKO ng PLDT sa isang sagupaan sa pagitan ng mga powerhouse team ang Creamline sa mainitang limang set tungo sa pag-ukit ng 16-25, 25-22, 24-26, 25-19, 15-12 tagumpay para kumpeltuhin ang isang marathon opening day ng Premier Volleyball League Reinforced Conference na umabot ng halos hatinggabi nitong Martes.

Muntik na mapantayan ni Lena Samoilenko ang kanyang career-best na 35 puntos, ngunit ang kanyang 34-output na pagganap ay higit pa sa sapat upang patnubayan ang High Speed Hitters sa isang kapana-panabik na tagumpay sa third and last game.

“It feels so good,” sabi ng matayog na Russian hitter, na ang apat na puntos sa final stretch ay nag-angat sa koponan sa matinding panalo at liderato sa Pool A kasama ang Chery Tiggo at NXLed.

Ang off-the-block hit ni Fiola Ceballos ang nagtapos sa engkuwentro.

“Talagang pinaghirapan namin ito. It’s all about composure and confidence,” sabi ni PLDT defense specialist Kath Arado, na nakihati sa top honors kay Samoilenko sa kanyang 24 digs at 9 excellent receptions.

Naglaro ang Creamline na wala sina Jema Galanza, Tots Carlos at Alyssa Valdez, habang hindi naglaro sina Fil-Am hitter Savi Davison at Kim Dy para sa PLDT.

Gayunpaman, sa pangunguna ni Samoilenko katuwang sina Ceballos at middle blocker na si Majoy Baron na may tig-11 hits, nagtagumpay ang High Speed Hitters na malampasan ang multi-titled Cool Smashers.

Sina Kiesha Bedonia at Erika Santos ay nagtapos ng tig-limang puntos, habang sina Kim Fajardo at Mika Reyes ay nagdagdag ng tigatlong marka.

Nag-debut si Erica May Staunton para sa Creamline na may 20 puntos, habang umiskor sina Bernadeth Pons at Michele Gumabao ng 18 at 16, ayon sa pagkakasunod, ngadagdag sina Pangs Panaga at Bea de Leon ng pinagsamang 15 puntos.

Gayunpaman, ang High Speed Hitters ay nagpatunay na mas matatag sa ikalimang set, kinuha ang momentum sa isang maagang 6-2 run at pinalayas ang bawat pagbabalik ng Creamline nang may kagandahang-loob, kalmado at lakas ng bomba.

Agad naman inihayag ni Khat Bell ang kanyang pagdating sa 2024 Premier Volleyball League Reinforced Conference na may mahusay na pagganap sa pagtulak sa Chery Tiggo sa isang mapagpasyang 25-13, 27-25, 25-22 na tagumpay laban sa Farm Fresh sa PhilSports Arena sa Pasig City sa second game.

Si Bell ay isang puwersa na dapat isaalang-alang, na nakakuha ng 23 puntos mula sa 22 na pag-atake at isang block.

Nag-ambag din siya ng depensa na may siyam na digs at anim na mahusay na pagtanggap, na tinulungan ang Crossovers na makakuha ng maagang pangunguna sa Pool A kasama ang NXLed. (Lito Oredo)