Lalaking pala-post sa social media, `kulang sa pansin’

Likas na sa mga girls ang kahiligang mag-post sa social media.

Lahat na lang ng puntahan, gawin, kainin pati mood of the day, binabalandra!

Pero ang mga lalaki, mas tahimik sa social media.

Kaya naman pag ang isang lalaki ay mahilig mag-post, napagkakamalan itong bading!

Less manly ang tingin sa kanila o “frequent-posting femininity stereotype.”

Napatunayan ito sa apat na experiment na isinagawa sa 1,3000 respondents mula United States at United Kingdom.

Ayon sa mga respondent, mas feminine ang isang lalaki na madalas mag-post sa social media anuman ang kanilang edad, edukasyon at estado sa buhay.

Ang mga pala-post daw kasi ay gusto ng atensyon at validation o kaya naman ay needy na karaniwan daw na ugali ng ilang mga babae.

Nakakaranas ang ibang lalaki ng historic rates ng social isolation at dire mental health consequences.

Hindi rin sila karaniwang nag-oopen ng problema o humingi ng tulong.

“There are many ways to be a girl but one way to be a boy.” (Natalia Antonio)