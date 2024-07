Killer ng mag-asawang Australyano, manugang sumuko

SUMUKO na ang lala­king pumatay at nagtapon sa bangkay ng mag-asawang Austral­yano at isa pa sa Lake Hotel sa Tagaytay City noong nakaraang buwan.

Ayon kay Tagaytay City police chief Lt. Col. Charles Daven Capagcuan, sumuko ang 31-anyos na salarin sa kanilang alkalde at barangay captain sa Tuy, Batangas matapos siyang tukuying suspek sa pagmasaker sa mag-asawang Lucita Cortez at David Fisk at manugang ng una na si Mary Jane Adra Cortez noong Hulyo 24.

Nakilala ang suspek nang masapol ito sa kuha ng CCTV sa hallway ng hotel.

Sinabi ni Capagcuan na paghihiganti ang motibo ng salarin sa pagmasaker sa tatlo nang tanggalin siya sa trabaho ng pamunuan ng Lake Hotel.

Dating tagalinis ng swimming pool ng Lake Hotel ang salarin

Bandang alas-11:00 nang umaga kahapon nang i-turn over ng alkalde at barangay captain sa Tuy municipal police ang salarin.

Samantala, inamin ng salarin na kinuha niya ang relo at sapatos ng Australyano matapos niya itong saksakin, sumunod ang asawa nito at manugang ng huli.

Ayon kay Capagcuan, kakasuhan nila ng murder at robbery ang salarin.