Kathryn, Alden fake news ang tsikang magkasama sa isang contest

Super shookt kami nang makita namin sa socmed ang balitang kasama diumano ni Kathryn Bernardo si Alden Richards sa finals night ng Superbods last July 9 sa Marriott Grand Ballroom, Pasay City.

Nandoon ako sa mismong event, nakatsikahan at nakasama ko kahit sandali si Kathryn at ang team niya. Kaya nagtaka ako sa mga kumakalat na fake news na nandoon daw sa event si Alden para samahan at panoorin ang leading lady niya sa isu-shoot na movie nila sa Canada.

Sa totoo lang, wala ang Kapuso actor sa nasabing event kaya nagtataka ako at ang iba pang saksi sa event kung saan napulot ng mga online marites ang nasabing fake news.

Sa rami ng taong nakaabang sa labas ng grand ballroom at ng mismong lobby ng hotel ay imposibleng walang nakakita at nakapagpa-picture kay Alden, ha. Super abangers pa naman ang mga Gaka (gate crashers) sa mga celebrities na nandoon sa event.

Hindi rin totoo na nasa backstage ang aktor para samahan si Kath. Hindi naman nag-stay ang Asia’s Phenomenal Superstar sa backstage dahil punong-puno na ito ng mga candidates ng Superbods at glam team.

Sa isang room ng kalapit na hotel nag-stay, inayusan, at nagbihis si Kath. Bumabalik lang ito sa grand ballroom at pumupunta lang ito sa gilid ng stage kapag kailangan na siya. Dalawang beses lang naman nag-appear on stage ang aktres, una ‘yung sumayaw siya at pangalawa ‘yung interview at awarding ng prizes sa winners ng Superbods 2024.

Ang kasama lang ni Kath sa hotel room ay ang kanyang niece na si Lhexine Alcantara, handler na si Lulu Romero, road manager na si Arlie Salagantin, at ang kanyang glam team na kinabibilangan nina stylist Lulu, makeup artist Justine Claudia, at hairstylist John Valle. Sila rin ang kasama niyang lumakad from hotel room hanggang event’s venue with security guards.

Busy rin si Alden noong araw na iyon kaya imposible na pumunta ito para samahan si Kathryn dahil kasabay ng nasabing finals night ang promo event niya para sa bagong serye sa GMA-7.

Pero mukhang alam naman ng KathDen fans na fake news ang nasabing issue dahil dinedma nila ito. Komento nga ng isang netizen, alam daw nila na hindi magkasama ang dalawa ng araw na iyon at gawa-gawa lang ng mga clout chaser. ‘Mema’ (may masabi) lang daw ang mga nagkakalat ng mga tsikang ito. Kaloka.

Samantala, malapit-lapit nang mag-shooting ng ‘Hello, Love, Again’ sa Canada sina Kath, Alden kaya for sure malulunod sa sandamakmak na mga ayudang photos at videos ang KathDen.

Waiting na nga raw sila rito at siguradong hindi ito fake news.

‘Yun na!