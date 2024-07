Pinatatalupan ni National Unity Party president at Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte ang mga naging kasabwat ng mga Chinese national upang makakuha ng birth certificate at mga identification card na magagamit upang palabasin na sila ay Pilipino at makapagtayo ng mga negosyo na ginagamit na front sa kanilang mga krimen.

Binanggit ni Villafuerte ang kaso ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, na kinukuwestiyon ngayon ang Filipino citizenship, at iniuugnay sa operasyon ng ilegal na Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).

Ayon kay Villafuerte, ang “very alarming scam” na ito ay ilang taon ng nangyayari batay sa mga nadiskubreng dokumento sa pagkatao ni Guo.

Kamakailan, mayroong dalawang Chinese national na inaresto sa NAIA na nakuhanan ng pasaporte at government-issued ID na nagsasabi na sila ay Pilipino. Ang isa sa mga pasahero ay nakapagpakita ng birth certificate na inirehistro noon lamang 2022 bagama’t ito ay 39-taon gulang na.

Pinatututukan din ni Villafuerte sa otoridad ang ulat na makakakuha ng pekeng birth certificate, pasaporte, at iba pang government-issued IDs sa halagang P300,000 kada isa.

Kamakailan ay nadiskubre ng National Bureau of Investigation na ang civil registry sa Santa Cruz, Davao del Sur ay nakapagbigay ng 1,200 certificate of live birth sa mga Chinese national mula 2016. (Billy Begas)