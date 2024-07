Joel Embiid nagkakalat sa tuneup ng Team USA

DALAWANG laro ng Team USA sa exhibition matches bago idepensa ang gold medal sa Paris Olympics, mukhang wala pa sa kondisyon si Joel Embiid.

Pinag-start ni coach Steve Kerr ang center ng Philadelphia 76ers kontra Canada at Australia pero hindi pa nakakapagpakita ng kalibreng pang-MVP.

Sa kabilang banda, lumabas ang liksi ni Anthony Davis sa dalawang laro.

Nagpapasiklab si AD, baka magbago ang diskarte ni Kerr at ang Lakers big man na ang gawing starter sa puwesto ni Embiid sa five.

Sa obserbasyon ng mga miron, si Davis ang best big man ng American squad sa ngayon.

May tatlong tuneup games pa ang Team USA bago ang Olympics. Kahapon ay tinasahan nila sina Nikola Jokic at ang Serbia.

Mukhang mabagal pa si Embiid, bumabagal din ang execution ng team.

Kontra Canada ay nagkalat ng 4 turnovers at may 5 points si Embiid. Kumalawit siya ng 5 rebounds pero may 3 errors naman laban sa Australia noong Lunes.

“He’s getting better and better everyday,” balita ni Kerr. “It usually takes big guys longer to get rhythm and flow. I love Joel. He’s a dominant player.” (Vladi Eduarte)