Jarren Duran sakalam sa unang MLB All-Star

PASIKLAB si Jarren Duran sa kanyang unang All-Star Game, pumalo ng tiebreaking two-run homer para ihatid ang American League sa 5-3 win laban sa National League sa Globe Life Field sa Arlington, Texas nitong Martes (Miyerkoles sa Maynila).

Si Duran din ang tumanggap ng MVP trophy na ipinangalan kay Boston Red Sox legend Ted Williams.

“That’s an honor,” anang outfielder ng Boston, panglimang player ng Red Sox na naging All-Star Game MVP. “That guy was awesome, and I’m honored to be able to have his award.”

Dumating ang decisive homer sa fifth inning at kinubra ng AL ang pang-10 panalo kontra NL sa nakalipas na 11 All-Star Games.

Bumato ng hitless first si Pittsburgh rookie Paul Skenes para sa NL, dalawa rito ang nasukat sa bilis na 100 mph, humambalos ng three-run homer si Shohei Ohtani sa third para sa 3-0 NL lead.

Sumagot ng two-run double si Juan Soto bago umiskor sa single si David Fry at itinabla ng AL sa third, pinalipad ni Duran ang homer laban kay Hunter Greene ng Cincinnati. (Vladi Eduarte)