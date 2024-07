Hindi orig ang kuwento? Vice Ganda movie kontrobersiyal agad

Nginitian lang ng producer/director na si Perci Intalan ang ‘reklamo’ ng isa pang kapwa producer na si Atty. Ferdinand Topacio.

Ma kesyo hindi original ang kuwento ng pelikula nila na pasok sa Metro Manila Film Festival 2024, na bida nga si Vice Ganda.

Sabi nga kasi ni Atty. Topacio, napanood na niya ang ganung kuwento, na ang bida raw ay si Rogelio dela Rosa, na ang titulo ay ‘Higit sa Lahat’.

Pero pahayag ni Perci, original kuwento `yon na ginawa ng mga writer nila, kasama ang direktor ng pelikula na si Jun Lana.

“Alin doon ang pareho? Siguro kung meron man, baka ‘yung part lang na `yon,” sabi niya, na medyo naguguluhan pa sa eksena.

Pero, may regulasyon ba ang MMFF na dapat ay walang kapareho ang kuwento ng pelikula mo, sa mga pelikulang pinalabas na noon?

“Sa panahon ngayon, may makakapareho at makakapareho ka talaga. Like lahat naman ng story ngayon ay ‘Romeo & Juliet’, ‘di ba?” sabi lang ni Perci.

Anyway, true naman na sa panahon ngayon, halos lahat talaga ng napapanood natin na plot ay nagamit na rin sa mga pelikulang pinalabas noon.

Biro ko na lang kay Perci, bongga siya, dahil announcement pa lang ng limang pelikulang pasok sa MMFF 2024, may libreng publicity na ang movie nilang ‘And The Breadwinner Is…’, ha!

Siyanga pala, ngayong Biyernes (July 19) na agad magsyusyuting sina Piolo Pascual, Vic Sotto, Cristine Reyes, Sid Lucero, Sue Ramirez, para sa pelikula nilang ‘The Kingdom’ na ididirek naman ni Mike Tuviera.

Ang Mentorque Productions naman ni Bryan Dy, na producer ng ‘Mallari’ ay hindi nawawalan ng pag-asa na makakapasok pa rin ang entry nila, ang ‘Biringan’ sa limang finished product na pipiliin, na iaanunsiyo naman sa mga susunod na buwan.

Chika pa ni Bryan, mag-a-announce sila ng cast ng movie nila, at definitely hindi kasali si Piolo, dahil nasa movie na nga ito ni Vic Sotto.

Well, mukhang mas exciting ang MMFF 2024, ha! Sa limang pelikula pa lang na nakapasok, magkakabugan na agad sa takilya, ha!

Imagine, may Dennis Trillo-Sofia Pablo na ‘Green Bones’ at alam naman natin si Zig Dulay at GMA Pictures kapag gumawa ng movie, ha!

Nandiyan pa ang ‘Strange Frequencies: Haunted Hospital’ na bida sina Jane de Leon, Enrique Gil, na sa ibang bansa pa nag-shooting, ha!

At marami rin ang na-excite sa ‘Himala: Isang Musikal’ na entry ni Pepe Diokno, na bida sina Aicelle Santos, Bituin Escalante. Markado sa mga manonood ang ‘Himala’ ni Nora Aunor, ‘di ba?

At pinaka-bongga rin sa lahat, dahil ang gagawa ng tropeo ngayong taon ay si JEFRE, isang Global Filipino-American Visual Artist.

Panalo, ‘di ba? (Dondon Sermino)