ABOT sa mahigit 6,000 pulis ang nasampahan ng kasong administratibo na may peligrong masibak sa serbisyo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Ayon kay Philippine National Police-Internal Affairs Service (PNP-IAS) Inspector General Atty. Brigido Dulay, umaabot sa 6,256 pulis mula noong Hulyo ng 2022 hanggang Hulyo ng taong ito ang binigyan na ng rekomendasyon para sa kanilang parusa mula sa kinasangkutan nilang mgakaso.

Sa nasabing bilang, 2,551 sa mga ito ang nasolusyunan na.

Aniya, 572 dito ang inirekomendang sibakin sa serbisyo, 260 ang inirekomendang i-demote at 1,418 ang inirekomendang masuspinde.

Samantala, ang nalalabing bilang naman ay binigyan ng mas magaan na parusa katulad ng pag-reprimand o pangangaral.

Paliwanag ni Dulay, nakitaan ang mga pasaway na pulis ng simple misconduct, simple dishonesty, simple irregularity, simple neglect of duty, less grave neglect of duty, less grave misconduct, conductunbecoming of police officer, gross incompetence at iba pa.

Nakitaan naman ng mga mabigat na kasalanan tulad ng grave misconduct, grave dishonesty, grave irregularity at grave neglect of duty ang mganasibak na miyembro ng PNP. (Edwin Balasa)