Hati reaksiyon: Vice Ganda kinabiliban, minura sa mga hanash

Mukhang hati ang mga netizen sa mga political opinions ng Unkabogable Star na si Vice Ganda!

Sa X (dating Twitter), trending na naman ang pangalan ni Meme! Nagkalat ang splices ng kanyang mga political views online na nire-repost ng mga tao.

Hindi naman lingid sa kaalaman ng nakararami na very vocal si Meme sa kanyang mga views at opinions tungkol sa mga timely and relevant matters tulad ng politika, socio-economic issues, at iba pa. Madalas niya rin itong isinasama sa kanyang mga banat tuwing nasa noontime show na kinabibilangan niya.

Kamakailan, sa isang segment ng noontime show, nagkomento si Vice tungkol sa kontrobersiyal na proyekto ng gobyerno na paglalagay ng dolomite o artificial sand sa Manila Bay.

Maaalalang pinagdebatehan din ang isyung ito noon at kanya-kanyang sey talaga ang mga tao kung nakabuti ba ito o hindi.

Sey ni Vice sa isang spliced video, “Ang pangit pala nitong dolomite, ang laki ng ginastos dito, nabudol na naman tayo kasabay ng mga face shield.”

Dagdag pa niya, “Sabay-sabay na budulan moments ‘yang mga panahon na yan.”

Trending ang ‘throwback’ sey na ito ni Meme, at ni-repost ng napakaraming tao. Kaniya-kaniya naman silang bigay ng opinion sa sinabi na ito ni Meme.

Marami ang um-agree at sinabing may point si Meme. Marami daw talagang nasayang na pondo noon na sana ay nagamit sa ibang mas importanteng bagay.

Pero may ilan namang pumuna sa opinion ni Meme at sinabing puro basura raw noon at mas mabuti na dolomite ang nilagay! Kalurky!

May ilan pa ngang minura si Meme at sinabing puro puna lang daw ito at wala namang alam.

Pero mukhang dedma naman dito si Meme at tuloy pa rin siya sa pag-share ng kanyang mga hanash.

‘Yun na! (Carl Balasa)