Desidido ang Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity (OPAPRU) na magkaroon ng Department of Peace upang mailarga ang full implementation ng mga komprehensibong hakbang sa prosesong pangkapayapaan.

Sa pre-SONA report ni OPAPRU Secretary Carlito Galvez, kailangan aniyang magkaroon ng matatag na institusyon upang epektibong mai­patupad ang mga hakbang tungo sa hinahangad na pangmatagalang kapayapaan ng gobyerno.

Sa ngayon ani Galvez ay wala silang mga permanenteng mga opisina sa mga estratehikong lugar gaya ng Samar, Bicol, BARMM, Caraga, Car at Region 3 kung saan maraming dapat tutukan na mga kalaban ng gobyerno.

“Kailangan natin ang matatag na institusyon lalong lalo na sa grassroots. Sa ngayon, ang ating implementing panels ay meron lamang sa Cotabato at Region 11,” ani Galvez.

Kung maitatag ng gobyerno ang Department of Peace, sinabi ni Galvez na magkakaroon na ng permanenteng mga opisina na tututok sa mga lugar na mayroong problema sa insureksiyon at mga armadong grupo. (Aileen Taliping)