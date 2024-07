Ex ni Rob Gomez na si Shaila Rebortera, engaged na

Naku! Mukhang finally ay magkaka-happy ending na ang ex ni Rob Gomez na si Shaila Rebortera!

Sa isang Instagram kasi nito ay inanunsyo niyang engaged na siya sa kanyang non-showbiz boyfriend.

Nangyari nga ang proposal sa isang sikat na tourist spot sa Japan, ang Shibuya Sky! Ang bongga! Ibinahagi niya rin ang ilan sa mga snapshots na talagang ikinakilig ng mga utaw.

Caption nga ni Shaila ay “I found the one my heart loves,” na pinusuan ng maraming netizen. Mukhang marami ang happy para kay Shaila dahil nahanap na niya ang the one for her.

Sa isa ring Instagram story na ni-repost ni Shaila ay ibinahagi niya rin ang mga sinabi ng kanyang boyfriend. Sey nga nito, na it’s always been a yes at deserve na deserve raw ni Shaila ng isang tao na itatrato siya ng tama among other things at kaya nga niya ito gustong pakasalan. Talbog!

Maraming netizen nga rin ang nagpaabot ng pagbati kina Shaila.

Masayang makita na sa kabila nga ng mga kontrobersiya sa dating relasyon kay Rob Gomez ay off to a new beginning sa kanyang current relationship si Shaila, no!

Bongga! (Carl Balasa)