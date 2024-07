Maaring umalis na ng Pilipinas ang suspendidong Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo gamit ang kanyang Chinese passport, ayon kay Senador Sherwin Gatchalian.

Sa panayam sa Radyo 630, sinabi ng senador na base sa impormasyon ng Bureau of Immigration (BI) wala pa silang naitalang umalis na ng Pilipinas si Guo. Subalit may ibang paraan umano para makalabas ng bansa ang alkalde gamit ang kanyang Chinese passport.

“Naniniwala ako na meron siyang Filipino passport, na meron siyang Chinese passport. Baka lang ginamit niya ‘yung kanyang Chinese passport para makaalis,” ani Gatchalian.

Nauna nang kinumpirma ng National Bureau of Investigation na iisang tao lang ang passport na may pangalang Alice Guo at Chinese passport holder na Guo Hua Ping.

Nasabi na ni Gatcha­lian na gumagamit si Guo ng Chinese at Philippine passport mula 2008 hanggang 2011.

Naniniwala naman si Atty. Stephen David, abogado ni Guo, na nasa Pilipinas pa ang suspendidong alkalde.

Si Mayor Guo, pati na ang tatlong kapatid, ama at ina at ang pork barrel scam convict na si Dennis Cunanan ay ipinapaaresto ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality dahil sa hindi pagsipot sa nakaraang dalawang hearing ng komite.

Pinuntahan na si Guo sa kanyang address ng mga tauhan ng Office of the Senate Sgt-At-Arms pero hindi ito mahagilap doon.

Si Guo ay inuugnay sa illegal POGO hub sa Bamban, Tarlac at dinikdik sa kuwestiyonableng citizenship. Naghain na ng petisyon ang Office of the Solicitor General para kanselahin ang birth certificate nito at isusunod naman ang quo warranto case para mapatalsik sa puwesto ang alkalde. (Dindo Matining)