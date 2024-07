British Formula 4! Bianca Bustamante tumapos sa Top 10

KUMINANG si Bianca Bustamante sa sinalihang ROKiT FIA British Formula 4 at pumasok siya sa Top 10 sa Race 3 sa kanyang unang weekend racing para sa British Championship sa Zandvoort nitong Linggo.

Kinapos muna si Bustamante na makapasok sa Top 15 sa unang dalawang races sa the Netherlands, ngayon ay nakakuha siya ng P8 sa curtain-closer nitong weekend upang umiskor ng five points sapat para mapaganda ang kanyang standings.

Nakikipagkarera sa male at female drivers, may P27 si Bustamante mula sa 29 na kasali ngayong season, sa unang dalawang karera, tumapos si Bustamante ng P18 at P17 ayon sa pagkakasunod.

Ang susunod na round ay ilalarga sa August 10 hanggang 11 sa Knockhill Racing Circuit, samantala, ang Bustamante’s F1 Academy season ay magbabalik sa August 23 hanggang 25 para sa Round 4 sa Zandvoort. (Elech Dawa)