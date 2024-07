Hindi magdaraos ng public hearing ang Senate Committee on Ethics and Privileges hinggil sa reklamong inihain ni Sen. Nancy Binay laban kay Sen. Alan Peter Cayetano.

Ito ang dineklara ni Sen. Francis Tolentino matapos magsagawa ng organizational meeting bago talakayin ang reklamo ni Binay kay Cayetano.

Ayon kay Tolentino, chairman ng komite, magi­ging closed door ang hearing pero ang resulta nito ay isisiwalat din nila sa publiko.

“There are matters that we will leave to the complainant and the other person that should be settled on a personal basis, but the results will be transpa­rent,” paliwanag ng senador.

Inaprubahan din aniya ng komite ang pagsusog sa kanilang rules kung saan papayagan ang reconciliation bago magsagawa ng hearing.

Inireklamo ni Binay si Cayetano dahil tinawag siyang “Marites”, “buang” at ginugulo umano ang public hearing ng Senate Committee on Accounts na pinamumunuan ni Cayetano kamakailan.