Bagong hairstyle ni James Reid, maangas

Tulad ni Nadine Lustre na nag-trending sa socmed dahil sa kanyang new hairstyle nitong weekend, pinag-uusapan din sa X at Instagram ang bagong gupit ng ex-boyfriend nitong si James Reid.

Kinaaliwan sa online world ang new look ni James. Dami ngang nag-share ng Instagram reel ng barbero ng singer-actor na si Patrick Bhoddie Villacillo.

Sa X rin mababasa ang mga nakatutuwang komento ng netizens tungkol sa buhok ni James. Naging pulutan ng mga barako sa socmed ang bagong tabas ng boyfriend ni Issa Pressman.

“Kung ganyan ang gupit ko, para na akong holdaper sa kanto.”

“Unfair talaga ang mundo, kapag ganito ang gupit ko for sure mukha na akong preso, so magkano po kapag kasama ang ganyang mukha?”

“Kahit ano yatang gupit niyan pogi pa rin!”

“Pag kami nagupitan ng ganyan, sasabihan kaming rebelde sa pamilya. Unfair naman!”

“Kapag hindi guwapo ang ginupitan ng ganyang gupit, panget kalalabasan ng gupit na ‘yan.”

Kinilig naman ang mga babaeng fan ng actor-singer, “Iba talaga ang kagwapuhan ni James, tunay na barako na ang nagsabi. Confirmed na guwapo talaga!”

Maangas nga raw ang bagong hairstyle ni James.

Dahil sa pagpapagupit na ito ni James, napatanong tuloy ang ilang netizens kung may pinaghahandaan ba raw ito na bagong project. Sana nga raw ay bumalik na ulit si James sa paggawa ng serye at pelikula. Magaling siyang umarte at super miss na miss na siyang makita ng fans na umaarte sa screen. (Ogie Rodriguez)