Bacolod Tay Tung mabangis sa Palaro

Cebu City – Pinatunayan ng Western Visayas na inirepresenta ng Bacolod Tay Tung High School na sila ang panibagong powerhouse sa sports na volleyball matapos nitong biguin sa ikalawang sunod na edisyon ng Palarong Pambansa ang maraming beses na kampeon na NCR sa 2024 edition ng secondary volleyball girls division.

Binigo ng Tay Tung High School na mula sa Bacolod City ang National Capital Region na binubuo ng FEU – Quezon City sa loob ng limang set, 3-2, upang muling angkinin ang korona na matagal na hinawakan ng mga Big City belles.

Pumangatlo ang Central Visayas na bitbit ang University of San Jose Recoletos-Cebu City habang pumang-apat ang Northern Mindanao na inirepresenta ng Corpus Christi School-Cagayan De Oro.

Kinilala naman sa espesyal na Individual Awards bilang Best Outside hitter si Rachel Ann Tecson (Region 7) at Juliana Estudillo (Region 10) habang Best Opposite Hitter si Jothea Ramos (Region 6), ang Best Middle Blocker ay si Clarisse Loresco (NCR) at Angel Almonia (Region 7) habang Best Setter si Jan Rose Bulak (Region 6).

Ang Best Libero ay si Mary Karylle Suplico (NCR) habang Most Valuable Player (MVP) si Rhose Almendralejo (Region 6) at ang champion coach ay si Ian Macariola (Region 6).

Iginawad naman ang Fair Play Awardee kay Zachyre Mediavilla (NCR).

Napanatili naman ng NCR ang korona sa secondary volleyball boys tampok ang National Capital Region (NCR) na Nazareth School of National University habang pangalawang puwesto ang Region 4A (CALABARZON) na bitbit ang DLSU-Lipa City. Pumangatlo ang Region 10 (Northern Mindanao) na Valencia Baptist Christian Academy, Inc.

Kinilala naman bilang Best Open Hitter si Kris Gabriel D. Hernandez (Region 4A), Arjay C. Magallanes (NCR) bilang Best Opposite Hitter, Michael Angelo Fernandez (Region 1) bilang Best Middle Blocker, Bob Andrei Rondina (Region 10) at Lance Kirby L. Carurucan (Region 4A) bilang Best Setter, Kalel Gabriel D. Ronquillo (NCR) bilang Best Libero habang Most Valuable Player (MVP) si Herbert Miguel P. Egger (NCR).

Ang Best Coach ay napunta kay Edgar P. Barroga (NCR). (Lito Oredo)