Aso ni Heart Evangelista sosyal ang makeup

Pabirong nainggit ang mga faney kay Panda Ongpauco Escudero, ang ‘baby’ nina Heart Evangelista at Senate President Chiz Escudero.

Eh kasi naman, kung ang ibang tao ay pucho-pucho na makeup lang ang nararanasan na ilagay sa mga mukha nila, o ang iba nga ay hindi pa nakakaranas ma-makeup-an, ibahin mo si Panda.

Imagine, naranasan na ng mukha niya nag malagyan ng kolorete, na ang tatak pa ay Chanel, ha! At ang makeup artist pa niya ay ang mismong ‘mommy’ niya, si Heart nga.

Makikita nga sa Instagram story ni Heart kung paano niya inayusan si Panda.

“Kailangan putok ang makeup mo, putok ang sa under eye mo,” chika pa ni Heart kay Panda.

At yes, with matching halik pa `yon sa mismong labi ni Panda, ha!

Kaya sabi ng mga faney, minsan masarap ding maging ‘dog’ lalo na kung si Heart ang mommy mo.

Imagine, aso ka, pero Chanel ang brand ng makeup mo. At si Heart pa ang part ng glam team mo, ha! At higit sa lahat, share rin kayo ng ‘gamit’ ng mommy mo.

Well… (Dondon Sermino)