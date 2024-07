Ariel Antimaro inupakan PBF super bantam crown

MALAKING tulong ang nakuhang karanasan ng southpaw na si Ariel Antimaro sa pagiging sparring partner ni two-time world challenger Vincent Astrolabio upang mapagwagian ang Philippine Boxing Federation (PBF) super bantamweight title sa main event ng “Manny Pacquiao Presents: Blow-By-Blow” kamakailan sa Paranaque Sports Complex sa Paranaque City.

Kinakitaan ng impresibong laro ang 22-anyos mula Agusan del Sur ng mga huradong sina Silvestre Abainza at Nowel Haduca na umiskor ng parehong 97-93 at Antonio Comia na may 96-94 para paboran sa kanyang laban kontra Jhunrille Castino ng Guindulman, Bohol sa 10-round unanimous decision.

Dahil sa panalo ay napahaba ni Antimaro ang kanyang winning streak sa apat para umangat sa 8-2-1 win-loss-draw ang kanyang kartada kasama ang dalawang panalo mula sa knockout.

Huling beses nakatikim ng pagkatalo ang 5-foot-4 southpaw laban kay unbeaten Gerwin “The Gladiator” Asilo noong Mayo 6, 2023.

Ito naman ang ikalawang sunod na pagkatalo ni Castino kaakibat ang ikalima sa kanyang huling anim na laban para bumagsak sa 14-6 record kasama ang apat na panalo mula sa knockout.

Samantala, inilista ni Jonniel “The Gentle Assassin” Laurente ang kanyang back-to-back na panalo para higitan si Jestine “Golden Punch” Tesoro para sa Philippine Games and Amusement Board (GAB) Youth super featherweight title sa bisa ng 10-round unanimous decision win.

Nakuha ng 23-anyos na tubong Paranaque City ang pagpabor ng tatlong hurado para pataasin ang kanyang rekord sa 10-1-1 kasama ang limang panalo mula sa knockout.

Bago ang magkasunod na panalo ay naputol muna ang winning streak nito laban kay Chinese Wensong Liu para sa World Boxing Council (WBC) Asian super feather title sa Yubei Stadium sa Chongqing, China noong Nobyembre 25, 2023 na nagresulta sa ninth round TKO.

Nalasap naman ni Tesoro ang kanyang ikalawang sunod na pagkabigo matapos pataubin sa fifth round ni Japanese Yoshimitsu Kimura noong Agosto 24, 2023 sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan.

Punong-puno ng upakan at salpukan ang mga tampok na laro mula kay matchmaker Art Monis na kinabibilangan ng mga panalo mula kina dating World Boxing Organization (WBO) Oriental light flyweight titlist Arvin “Hurricane” Magramo nang talunin si Chinese Jin Ping Tang sa UD, maging si Romer Pinili na tinapos si Dennis Ireno sa 7th round TKO ng lightweight battle, Carl Jeffrey Basil sa TKO win sa 4th round kontra George Sedillo, Sem Jopet Enano na pinatumba si Rodelyn Perez 5th round TKO sa featherweight at Eman Aajid na nakalusot sa split decision kay Ringie Patrocenio. (Gerard Arce)