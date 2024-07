Anne Curtis ‘di nagdamot, prinomote movie nina RK, Jane

Tuwang-tuwa ang Regal Entertainment, Inc. producer na si Roselle Monteverde kay Anne Curtis.

Paano ba naman, prinomote ni Anne sa kanyang social media account ang ‘Love Child’ movie nina RK Bagatsing, Jane Oineza.

Ang production company ni Mother Lily Monteverde, Roselle ang producer ng pelikula na co-production nila sa Southern Lantern Studios na kasali sa Cinemalaya 2024.

Sabi ni Roselle, touched siya sa ginawa ni Anne.

Sabi nga ni Anne sa post niya, “Beautiful I want to watch this,” na sinamahan pa niya ng 3 heart emojis, ha!

Masaya nga rin pala si Roselle dahil ang tsika niya sa amin, almost 9 million views na raw ang official trailer ng ‘Love Child’.

“Nakaka-happy. Siyempre we’re so thankful sa lahat ng mga sumusuporta sa pelikula,” sey ni Roselle.

Umaasa rin si Roselle na magiging matagumpay ang ‘Love Child’ at iba pang Cinemalaya 2024 entries na magsisimula sa August 2 at tatagal hanggang August 11 sa Ayala Malls Manila Bay, Greenbelt, Trinoma, UP Town Center, and Market Market.

Samantala, dahil marami ang nagandahan sa trailer ng pelikula nina RK, Jane ay marami ang nagsasabing panonoorin nila ang ‘Love Child’.

So bongga!