Zach LaVine tatambay pa rin sa Chicago Bulls

MUKHANG kumambiyo na ang Bulls, hindi na muna paaalisin ng Chicago si Zach LaVine.

Matagal nang nababanggit ang pangalan ni LaVine na nilalawit sa trade, pero dati ay sinasabing masyadong malaki ang asking price. Kalaunan, bumaba ang kanyang trade value pero wala pa ring kumagat.

Ngayon ay isasama na ang guard sa rebuild ng Chicago.

“We expect Zach being fully healthy. And he is healthy,” balita ni Bulls executive vice president Arturas Karnisovas. “I think he can help this group next year.”

Naunang pinakawalan si DeMar DeRozan papuntang Sacramento Kings via sign-and-trade.

Naka-25 games lang si LaVine nitong 2023-24, pinigil ng foot injury na kinailangan pang operahan.

Sapol nang mapunta sa Chicago noong 2017, nag-average si LaVine ng 24.2 points, 4.7 rebounds at 4.2 assists. Nitong nakaraang season ay mainam pa rin ang stat line na 19-5-3 sa 34 minutes.

Pero nilinaw ni Karnisovas na hindi pa inaalis sa trade market si LaVine.

“I think sequentially it’s very hard to predict what the market is going to be. That’s why I’m saying I don’t know what’s going to happen,” aniya. “We’re not going to make deals that are not going to make us better.” (Vladi Eduarte)