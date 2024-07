Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines (AFP) nitong Martes na ilang heneral umano ang nag-walkout sa command conference ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. kamakailan.

Sa isang press briefing, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla na kabilang siya sa dumalo¬ sa pulong kaya nakakasiguro siyang walang nangyaring walkout sa command conference.

“With regards to your question kanina about the walkout incident, if you are referring to the command conference, that’s fake news. I was there personally,” diin ni Padilla.

“There is nothing of that sort that happened. It was a very professional exchange of ideas and discussions and there were also a lot of updates that were given. It all ended on a positive note,” dugtong pa niya.

Noong Hulyo 4, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang command conference ng AFP sa Camp Aguinaldo sa Quezon City kung saan inutusan ng Commander-in-Chief ang AFP na pahupain ang tensiyon sa West Philippine Sea (WPS).