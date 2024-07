Trillanes pupuntiryahin pagka-mayor ng Caloocan

KUMPIRMADO na ang pagtakbo ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa pagka-mayor ng Caloocan City sa 2025 midterm election sa ilalim ng Aksyon Demokratiko.

Ayon kay Aksiyon Demokratiko Chairman Ernest Ramel, Jr., wala nang atrasan ang target ni Trillanes para maging alkalde ng Caloocan matapos itong manumpa bilang miyembro ng kanilang partido.

Sinabi ni Ramel na panahon na para magbagong-bihis ang Caloocan City at bigyan ng malinis, mahusay at may pusong pamamahala ang mga residente sa lungsod.

Tulad aniya ni dating Manila Mayor Isko Moreno na pangulo ngayon ng Aksyon Demokratiko , kumbinsido sila na magiging mahusay na punong-bayan din si Trillanes.

Samantala, nauna nang sinabi ni Trillanes na isa sa mga prayoridad niya na itaas ang pamumuhay ng mga residente sa Caloocan.

Ipinanganak si Trillanes sa Caloocan City at tubong Albay. Siya ang nagtatag at pangulo ng Magdalo Party.