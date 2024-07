MAGANDANG araw mga ka-Abante at netizens. Marami na naman ang nasira o nabuwisit pagkatapos ng PBA Season 49 drafting. Sabi nga ng ibang henyo sa basketbol hindi na kayo nasanay sa drama ng PBA, pagkahaba-haba man ng seremonyas, mauuwi at mauwi pa rin sa malalakas na team ang mga premyadong players na galing sa drafting o trading.

Nandoon pa rin ang pagka-insensitibo ng Commissioner’s Office sa mga drafting at palitan ng players. Ito ay patukoy sa kumpare natin na si Comm. Willie Marcial.

Ang bigat na desisyon ang inaprubahan ng kanyang opisina sa palitan ng players ng Ginebra na sina Christian Standhardinger at Stanley Pringle kontra sa mga bagitong players ng Terrafirma Dyip na sina Isaac Go at Stephen Holt.

Lahat ng ating nakapanayam eh sinasabing parang nakaka-gago o nakakaloko ang palitan lalo na sa parte ng Terrafirma Dyip.

Imbes magpalakas o magdagdag eh namigay pa ng materyales na pangpuno. Jusme, ewan natin kung tulog sa pansitan itong si Kume, ang layo ng abilidad ng mga player na involved sa palitan.

Parang nag-exchange gift ng prutas na aratilis na ipinalit sa ubas. Sana man lang ubas sa mansanas, saging o orange.

Ang trade ng mga player sa PBA ngayon ay dapat kasama ang magiging impact sa taumbayan para patuloy ang pagtangkilik at suporta ng fans sa laro.

Kahit ako at mga fans ay hindi masanay-sanay sa mga lopsided trades dito sa PBA. Sana matulungan tayo o mapaliwanagan ng kinauukulan sa PBA.

Para hindi na tayo nag-e-expect sa drafting. At sana huwag nang mag-explain si coach Tim Cone sa situation ng Ginebra trade deal dahil parang hindi si coach Tim ang nagdesisyon sa player movement.

Just saying!