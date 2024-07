Sey niyo Gerald, Emilienne? Julia Barretto, Joshua Garcia tinutulak na magkabalikan

Malakas pa rin magpakilig sina Joshua Garcia at Julia Barretto!

Imagine, umabot na sa mahigit anim na milyon ang views ng TikTok video ng JosLia, kung saan ni-remake nila ang eksena nina Rico Yan, Claudine Barretto sa ‘Dahil Mahal Na Mahal Kita’.

Ang bongga lang dahil kahit twelve seconds lang ang naturang video, kitang-kita ang malakas na chemistry ng JoshLia kaya naman kilig na kilig ang mga netizen.

Tuwang-tuwa ang mga netizen sa pakulo ng JoshLia para sa kanilang movie na ‘Un/Happy for You’. Marami nga ang nagre-request na i-remake na nila ang pelikula nina Rico, Claudine.

“JoshLia with this audio?!?!? Oh please. Kuhang-kuha niyo kami. What if more pa with RYCB audios?”

Pero ang nakakaloka ay ang sigaw din ng mga netizen na sana ay mag-comeback din sila in real life dahil nga sa bonggang chemistry ng dalawa. Naku, hindi siyempre papayag ang mga dyowa nilang sina Gerald Anderson, Emilienne Vigier, ha!

“Sila pa rin talaga ang mas bagay. Ramdam mo ang chemistry nila kapag magkasama sila.”

“Nakakakilig talaga sila. Huwag naman magagalit ang mga dyowa nila, pero mas bet ng mga tao na makitang sina Joshua, Julia ang magkatuluyan.”

“Grabe ang chemistry ng JoshLia, amoy na amoy mo ang pagmamahalan sa kanila.”

“Nanghihinayang ako sa kanila, sana maging sila pa rin hanggang sa huli.”

Aray ko! Hirap naman ng wish ng mga fan.

Well, kung ganyan nga sila magpakilig sa TikTok, ano pa kaya sa pelikula nila? ‘Yun ang dapat abangan! O baka naman paiiyakin talaga nila ang mga manonood, ha!

Siyanga pala, dinumog din sila ng libo-libong mga fan noong magpunta sila sa Cebu para sa mall show. Excited na mga silang mapanood ang bagong movie ng JoshLia na ipapalabas na sa August 14. Patunay rin nito ang 9 million views na nakuha ng official teaser sa loob lang ng 24 hours.

“Grabe naiyak ako sa trailer!!!! Damang-dama ko!!! My joshlia heart.”

“It would be a blockbuster again. Great job to all the wonderful filmmakers.”

Abangan kung mabubuhay ba ulit ang interest ng mga Pinoy na bumalik sa sinehan dahil sa JoshLia. (Dondon Sermino)