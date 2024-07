Rhea Densing, Saint Benilde tanso sa Shakey’s volleyball

SUMANDAL ang College of Saint Benilde (CSB) kay Wielyn ‘Wewe’ Estoque sa nip-and-tuck deciding frame, habang solid ang opensa ni Rhea Mae Densing para talunin ang Letran sa kapana-panabik na 23-25, 25-14, 19-25, 25-20, 17-15, marathon Game 2 para sa bronze medal ng 2024 Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals, Martes, sa Ninoy Aquino Stadium.

Iniskor ng wing spiker ang huling apat na puntos ng Lady Blazers na nilagyan ng back-to-back aces upang makumpleto ang isang sweep sa best-of-three series.

Ang CSB, ang reigning three-peat NCAA champion, ay nakabawi mula sa 1-2 match deficit para sa kauna-unahang podium finish nito sa tournament na sinusuportahan ng Shakey’s Pizza Parlor, Eurotel, Victory Liner, Team Rebel Sports at Mikasa.

Umiskor si Estoque ng dalawa sa tatlong hindi pa nasagot na puntos ng Lady Blazers sa ikalimang set na nagbigay sa kanyang koponan ng 13-12 abante ngunit gumanti ang Lady Knights ng magkasunod na hit mula kina Nizelle Martin at Gia Maquilang na nagtulak sa Letran sa matchpoint.

Nagkamali si Lady Knights middle blocker Angelique Ledesma sa sumunod na play na nagpahaba ng set bago umiskor si Maquilang sa isang kill para sa match point advantage.

Nagpakawala si Densing ng 24 puntos mula sa 20 kills at apat na kill blocks, si Estoque ay may 18 puntos habang sina Zamantha Nolasco at Clydel Catarig ay nagdagdag ng tig-14 na marka para sa Lady Blazers, na kumuha ng series opener, 21-25, 25-21, 25-16, 25-17, nitong Lunes.

“Nagtiwala lang kami sa sarili at sa team and teamwork din. Kung ano ang mali namin sa court pinag-uusapan namin na kailangan naming dumepensa kasi iyun ang kulang namin at sa opensa din,” sey ni Densing.

“Ayaw na rin namin paabutin sa Game 3 kasi mostly sa amin masakit na ang katawan at may mga iniinida na sa braso.”

Nagposte rin si Grace Borromeo ng 11 puntos para sa CSB.

Pinoprotektahan ang 17-16 abante sa ikatlong frame, gumamit ang Lady Knights ng masasabing 7-0 na sabog para pakabahin ang Lady Blazers at lumipat sa set point.

Sumagot ang CSB ng back-to-back hits ngunit si Nolasco ay nakagawa ng isang error matapos hawakan ang net kasunod ng pagtatangkang patayin na isuko ang frame.

Nanguna si Maquilang sa Letran na may 22 puntos na itinampok ng 19 kills, si Martin ay nakakuha ng 15 puntos, habang sina Judiel Nitura at Royce Dela Cruz ay may tig-10. (Lito Oredo)