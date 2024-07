Piolo Pascual inaabangan sa serye ni Coco Martin

The Ultimate Leading Man and The Primetime King in one frame! Abangan!

Kanya-kanyang hula ang mga netizen sa post ng Dreamscape Entertainment ng ABS-CBN kung saan magkasama nga sina Piolo Pascual, Coco Martin.

Na-excite ang mga faney sa posibleng kolaborasyon ng dalawang Kapamilya star, at inaabangan na nila kung ano ba talaga ang pasabog na gagawin ng ABS-CBN para sa mga fan.

Nakakaloka nga ang mga comment ng mga netizen dahil sinasabi nila kung posible bang may crossover na magaganap sa pagitan ni Gov. Rafael (Piolo) ng ‘Pamilya Sagrado’ at ni Tanggol (Coco) ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’?

“Hala baka mag-guest si Tanggol sa Pamilya Sagrado o ‘di kaya si Gov. Rafael mag-special participation sa FPJSBQ!”

Well, excited na nga at tila pinu-push ng mga fan si Piolo na mag-guest sa serye ni Coco, ha! At bongga nga siguro kung mapanood na magkaeksena ang dalawa.

Winner, ‘di ba? (Dondon Sermino)