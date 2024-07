Pinag-aaralan nga¬yon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) ang pagbuhay sa online sabong o e-sabong na pinahinto noong 2022, ilang buwan bago magtapos ang termino ni dating pa¬ngulong Rodrigo Duterte.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means sa panukalang Anti-Online Gambling Act, sinabi ni Pagcor chairman Alejandro Tengco na talamak pa rin ang e-sabong hanggang ngayon pero walang regulasyon at walang kinikitang buwis ang gobyerno rito.

“As of now, I think there is an ongoing study primarily because despite the ban which was made if I’m not mistaken sometime in May 2022, e-sabong continues to proliferate, e-sabong is ongoing and unfortunately is is not being regulated,” pahayag ni Tengco sa komite.

Ayon pa sa Pagcor chief, kumikita ang gobyerno ng P65 bilyon noong nire-regulate ng Pagcor ang e-sabong su¬balit ngayon aniya’y walang kinikita ang pamahalaan sa kabila ng patuloy na operasyon sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

“Now, whether it will be revived, I don’t want to second guess but I believe that again this is major problem of regulating said e sabong…so I think there might be some variations in the regulations that can be studied but then again I do not want to preempt whatever decision whoever will make on the matter,” saad pa niya. (Dindo Matining)