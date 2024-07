Mula 2018 hanggang 2021, halos P2 bilyon ang dineposito sa mga bank account na minamay-ari ng kapatid ng dating economic adviser ni ex-President Rodrigo ‘Digong’ Duterte na si Michael Yang, ayon sa Politiko.com.ph.

Ang kapatid ni Yang ay isa sa natukoy na incorporator ng offshore gaming operator sa Bamban, Tarlac na sinasabing nasangkot sa ilegal na aktibidad.

Nakakuha ang Politiko ng kopya ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) report kung saan bina¬banggit dito na ang Hongsheng Gaming Technology incorporator na sina Yu Zheng Can at Hongjiang Yang ay may joint account sa dalawang bangko.

Si Hongjiang ay ibinunyag ni Sen. Risa Hontiveros na kapatid ni Michael Yang matapos makakuha ng impormasyon mula sa AMLC.

Si Michael Yang ay minsan nang nakaladkad sa umano’y multibilyong-pisong maanomalyang pagbili ng mga COVID-19 supplies sa Pharmally Pharmaceutical Corp. noong Duterte administration.

Natuklasan ng AMLC na 364 transaksiyon na nagkakahalagang P3.299 bilyon ang nairekord sa joint account nina Yu Zheng Can at Hongjiang Yang mula 2018 hanggang 2022.

Sa pagbusisi sa mga transaksiyon, lumobo ang cash transaction sa joint account mula 2018 hanggang 2021 nang ideposito ang mga tseke at cash na nagkakahalaga ng P1,902,406,847.00.

Ang pinasok na deposito sa joint account ay pinaniniwalaan ng AMLC na nanggaling sa operasyon¬ ng Hongsheng na sinalakay ng mga awtoridad noong 2023.

Inisyu ni Judge Maria Roma Flor Ortiz ng Tarlac Regional Trial Court Branch 63 ang search warrant laban sa Hongsheng dahil sa paglabag umano sa Securities Regulations Code of the Philippines at sa Cybercrime Prevention Act of 2012.

“It cannot be a coincidence that Can had significant amount of cash flows from 2019 to 2022, which is likewise the material timeline of operation of Hongsheng. This would only point to the conclusion that Can is one of the financiers of Hongsheng, which would also include the development of the Baofu compound,” ayon sa AMLC.

Ang Baofu Land Inc. ay ang kompanya na nagpaupa ng lupa sa Hongsheng kung saan dito tinayo ang Philippine offshore gaming operator (POGO) hub. Isa sa incorporator ng Baofu ay si suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo.

Ang bank account nina Yu Zheng Can at Hongjiang Yang ay kabilang sa pina-freeze ng Court of Appeals dahil sa pagkakasangkot sa operasyon ng scam farm sa Bamban.