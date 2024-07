Nadale ng habagat sa Mindanao, 6 na

ANIM katao na ang kumpirmadong nasawi sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa iba’t ibang bahagi ng Mindanao dahil sa epekto ng southwest monsoon rain o habagat.

Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) spokesperson, Director Edgar Posadas, tatlo sa mga biktima ay nagmula sa Maguindanao del Norte; dalawa sa Lanao del Sur; at isa sa Northern Mindanao.

Samantala, bineberipika rin aniya niya kung may kinalaman sa epekto ng habagat ang ikinasawi ng dalawa pa.

Bukod dito, may 23 pa aniyang nasugatan dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Apat katao rin ang naiulat na nawawala at target ngayon ng search and retrieval operation ng pamahalaan.

Sinabi ni Posadas na 40 lugar pa sa lalawigan ang lubog sa bahay habang dalawang tulay at 21 kalsada ang hindi pa madaanan dahil sa pagkasira at nahaharangan ng mga bato at gumuhong lupa.

Kabilang sa mga lugar na apektado ng habagat ang Region 9, 10, 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) (Edwin Balasa)