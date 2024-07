Mga susunod na tagapagtaguyod ng bansa

Sa mga kabataang Pilipino na nagsusumikap na mag-aral para sa inyong matatag at magandang kinabukasan, sana ay huwag ninyong makalimutan na kayo rin ang mga susunod na mga lider at tagapagtaguyod ng ating bansa.

Ang patuloy ninyong edukasyon ay hindi lamang para sa inyong kinabukasan, kundi isang paghahanda rin para makatulong sa pagpapabuti ng kapakanan ng inyong mga kababayan.

Ito po ang naging mensahe ko sa mga nagsipagtapos ng Grade 10 sa APEC School Parañaque nang tayo po ay maimbitahan bilang guest speaker sa kanilang Moving Up Ceremony nitong nakaraang linggo.

Ang tema po ng Department of Education (DepEd) para sa mga nagsipagtapos ngayong taon ay “Kabataang Pilipino para sa Matatag na Kinabukasan ng Bagong Pilipinas.” Angkop na angkop na paglalarawan po ito sa mahalagang papel na gagampanan ng ating mga kabataan para maging matatag at maliwanag ang kinabukasan ng ating bansa.

Hindi madaling gawin at tuparin ang layuning ito dahil marami silang haharaping pagsubok at hamon sa bawat yugto ng kanilang buhay.

Ikinuwento ko po sa mga Grade 10 completers ng APEC School ang mga pinagdaanan ko noong ako ay estudyante pa upang maipakitang hindi dapat mawalan ng pag-asa at hindi dapat sumuko agad kung may dumating na mga pagsubok sa buhay.

Ako po ay anak ng isang musikero na nagtatrabaho noon sa Clark Air Base. Nang ang base militar ay magsara, nawalan ng trabaho ang aking ama at kami ay napilitang bumalik sa Maynila.

Para makapagpatuloy sa pag-aaral, nag-apply ako at natanggap bilang athletic scholar sa sport na basketball ng National University. Sa murang edad, natutunan ko ang kahalagahan ng pagtitiyaga at pagsisikap.

Nang nakalipat ako sa Far Eastern University (FEU), naging miyembro po ako ng Debate Team ng unibersidad at napadala sa iba’t ibang bansa para makipagtagisan ng talino at manalo laban sa ibang estudyante ng mga prestihiyosong international universities. Habang nag-aaral at miyembro ng Debate Team, nagtatrabaho rin ako noon bilang crew member ng Dunkin’ Donuts at Jollibee at minsan ay nagmamaneho rin ng taxi para makatulong sa aking pamilya at mapagpatuloy ang pag-aaral.

Pagkatapos ng mga pagsubok na ito, ako po naman ay pinalad na makatrabaho ang masasabing mga “best and brightest” sa larangan ng pulitika sa ating bansa. Ang halos tatlong dekada kong pagsisilbi bilang lingkod bayan ay nagbunga ngayon ng aking pagiging isang kinatawan sa Kongreso ng Bicol Saro Party-list.

Lahat po ng pagdadaanang hirap at pagsubok ay dapat na ituring na paghahanda para matupad ang inyong mga pangarap. Para sa ating mga kabataang mag-aaral, paghahanda rin ito para sa kanilang pagiging susunod na mga tagapagtaguyod ng ating bansa.

Sinabi ko po sa mga nagsipagtapos sa APEC School na gaya ng hashtag ng kanilang paaralan na #BetterEachDay, sila ay may kakayanan na maging #BetterEachDay ang kanilang buhay at ang buhay ng kanilang mga kapwa Pilipino.

Hindi lamang paghahasa ng isip sa Trigonometry, Physics at English ang pagkakaroon ng magandang edukasyon, kundi paghubog rin ng matatag na karakter at tamang mindset nang sa gayon ay maging kapaki-pakinabang tayong mga mamamayan sa Bagong Pilipinas na pinapangarap nating lahat.

Sa 110 completers ng APEC School Parañaque at sa iba pang mga nagsipagtapos ngayong taon, congratulations sa inyong lahat! Congratulations rin sa inyong mga magulang, guardian, at mga guro na umalalay, sumuporta at nagmamahal sa inyo. Sana ay patuloy nila kayong maipagmalaki sa bawat landas na tatahakin ninyo tungo sa isang Bagong Pilipinas.