Pinasisingil na ng Bureau of Internal Revenue (BIR) sa mga digital financial service providers at electronic marketplace operators ang withholding tax sa kanilang mga merchants at sellers simula noong Hulyo 15, 2024.

Ang withholding tax na ipapa¬taw ay katumbas ng 1% sa kalahati ng gross remittances na ibabayad ng e-marketplace operator sa seller¬ kung hindi umaabot sa P500,000 ang benta ng merchant sa isang taon o kung exempted sa buwis ang seller,¬ ayon sa Revenue Regulation No. 16-2023. Ang mga pinakasikat na e-marketplaces sa bansa ay ang Lazada at Shopee.

Samantala, binigyan naman ng BIR ang digital financial service providers ng hanggang Oktubre 12, 2024 na tapusin ang adjustments sa kanilang systems para masunod ang RR No. 16-2023.

Ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA), umabot na sa P2.05 trilyon ang halaga ng digital economy ng bansa noong 2023 at mayroong 9.68 milyong Pilipino na ang trabaho ay may kaugnayan sa digital economy. (Eileen Mencias)