Nagbitiw na si Department of Education (DepEd) Undersecretary Michael Poa sa kanyang puwesto upang bigyang-daan ang pagpasok ni incoming secretary Sen. Sonny Angara.

Si Poa ay kinuha ni Vice President Sara Duterte nang maluklok itong kalihim ng DepEd noong 2022. Nagbitiw na si VP Duterte sa na¬turang puwesto epektibo sa Hulyo 19.

Kasama sa mga nagbitiw sa posisyon sina Nolasco A. Mempin, – Undersecretary for Administration; Sunshine A. Fajarda – Assistant Secretary – Office of the Secretary; Reynold S. Munsayac – Assistant Secretary for Procurement; at Noel T. Balu¬yan – Assistant Secretary for Administration.

“I think it is only appropriate to give the incoming Secretary of Education, Secretary Angara, a free hand to choose the people that will form part of his team,” pali¬wanag ni Poa sa mga reporter.

Naghihintay na lamang ng abiso si Poa mula kay VP Duterte kung mabibigyan ito ng ibang puwesto sa Office of the Vice President (OVP).

“I will just wait for instructions from the Vice President, if any” ayon kay Poa. (Vick Aquino)