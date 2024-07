Megan Hart pasiklab agad sa Chameleons

IPINAMALAS ni import Megan Hart ang kinakailangang lakas ng loob at puso sa paglalaro upang buhatin ang NXLed Chameleons sa maigting na panalo kontra sa Galeries Tower Highrisers, 25-19, 22-25, 25-18, 25-27, 15-12 para sa unang panalo sa Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City, Martes.

Nalampasan ng Chameleons ang malamyang fourth set matapos halos madapa para makaiwas sa Galeries at kapitan ang pangunguna sa kalagitnaan ng laban at ma-foul up sa service line bago nagsagawa ng impresibong pagbabalik mula sa 0-3 deficit sa desisyon para madaig ang Galeries Tower.

Ang import na si Megan Hart ay naghatid ng mahahalagang hit sa iba’t ibang istilo sa gitna, habang si May Luna ay nagpasiklab ng malakas na rally ng Chameleons mula sa matamlay na simula sa ikalimang set, na nagbigay-daan sa NXLed na masungkit ang panalo matapos ang dalawang oras, 55 minutong laro, na nagmarka ng simula ng mid-season conference na inoorganisa ng Sports Vision.

“It was great, we got a win. But I’m feeling really welcome in the Philippines. So far, the experience has been awesome,” sabi ni Hart, na pinili ng koponan sa Chinese wing spiker na si Xuanyao Jiang.

Umiskor si Luna ng apat sa kanyang 17 puntos sa simula ng ikalimang set, na nagpasiklab sa pagbabalik ng Chameleons mula sa isang three-point deficit. Ang drop shot ni Hart ay nagbigay sa NXLed ng 6-4 lead.

Sa kabila na pinananatiling malapit ng Highrisers ang laban, nagtabla sa 9-all kasunod ng error sa serbisyo ni Jho Maraguinot, nabawi ng Chameleons ang kontrol sa isang mapagpasyang 3-0 run.

Sa pagpapakita ni Jaja Maraguinot ng kanyang husay sa paglalaro, umiskor si Chiara Permentilla sa isang mataas na bola mula sa reverse set, na nagdala sa koponan sa match point sa 14-12.

Ang 6-foot-2 na si Megan ay nanguna sa koponan na may 19 puntos, na nagtatampok ng 12 atake at pitong blocks, habang si Luna, na pumasok sa laban sa ikalawang set, ay nag-ambag nang malaki sa limang mahusay na pagtanggap.

Samantala, kinumpleto ni Permentilla ang pagganap ni Hart sa isang mahusay na rounded na laro, na nagtala ng limang blocks, pitong spikes at dalawang aces para sa kabuuang 14 puntos.

Nanguna si Ronquillo sa Highrisers na may 17 puntos, lahat ay sa mga atake, habang ang Thai import na si Sutadta Chuewulim ay bumangon mula sa bench upang umiskor ng 14 puntos at walong receptions.

Nagdagdag ng tig-12 puntos sina middle blocker Roselle Baliton at Andrea Marzan. (Lito Oredo)