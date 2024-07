Magnolia Hotshots ibinigay si Jio Jalalon sa NorthPort

MAY bagong tandem na si Mark Barroca sa backcourt ng Magnolia kay Jerom Lastimosa, pinakawalan ng Hotshots si Jio Jalalon.

Ibinigay ng Hotshots si Jalalon, kasama si Abu Tratter, sa NorthPort para kay Zav Lucero.

No. 9 pick ng Magnolia si Lastimosa sa 2024 PBA Draft nitong Linggo sa Glorietta.

Nasa pangalawang taon pa lang niya sa liga si 6-foot-7 Lucero na dating big man ng UP, fifth pick ng Batang Pier noong 2023.

Inaprubahan ng PBA trade committee ang trade nitong Lunes.

Maliban sa dating guard ng Adamson na si Lastimosa, hinugot din ng Magnolia sa draft si 6-foot-4 center/forward Romulo Berjay mula Ateneo sa third round (33rd overall).

Manipis ang frontline at center ng Hotshots, sina Ian Sangalang, Calvin Abueva at veteran Rafi Reavis ang itinatao ni coach Chito Victolero. Minsan ay sina Aris Dionisio at James Laput. (Vladi Eduarte)