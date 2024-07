Mag-asawang rebelde nasakote

ARESTADO ang mag-asawa na kapuwa mataas na opisyal ng communist terrorist group (CTG) sa Eastern Visayas sa inilatag na operasyon ng Philippine Army sa Baguio City.

Kinilala ang mga suspek na sina Terrence Eder, alyas Anjo at Islaom, dating Secretary General ng Sub-Regional Committee (SRC) Emporium of the Eastern Visayas Regional Party Committee (EVRPC) at asawa nitong si Annalyn Eder, alyas Anya at Ninya, 42 anyos at dating educational at finance officer ng samahan.

Naninirahan ang mag-asawa sa Barangay 88 sa San Jose, Tacloban City pero umalis at nagtago sila sa iba’t ibang lugar dahil sa warrant of arrest na inilabas ng korte sa kasong arson at paglabag sa Republic Act 1479 o Anti- Terrorism Act.

Nadakip sila ng mga awtoridad noong nakaraang linggo sa Barangay Guisad sa Baguio City matapos na makatanggap ng tip ang tropa ng pamahalaan sa kanilang pinagtataguan.

Pinuri naman ni Lt. General Camilo Ligayo, commander ng 8th Infantry Division ng Philippine Army, ang kanyang mga tauhan sa pagdakip sa mag-asawang Eder.

Patunay lang aniya ito na seryoso ang pamahalaan sa kanilang tungkulin na panagutin ang mga utak ng iba’t ibang krimen sa bansa lalo ang mga lumabag sa anti-terrorism law.(Edwin Balasa)