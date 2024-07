Kim, Kaila, Arjo makikipagbakbakan sa mga Asian star

Ang bongga naman ni Kim Chiu, na heto nga at nakasungkit ng nominasyon bilang Best Female Lead in a TV Programme, para sa hit Dreamscape serye niyang ‘Linlang’!

Pinatunayan talaga ni Kim na wala siyang dapat pagsisisihan sa pagtanggap sa naturang serye, na kakaiba talaga sa lahat ng mga nagawa niya.

Aminado kasi siya na sa simula ay parang hindi niya kaya ang ganung klase ng role, na isang babae, na nagtaksil sa mister. Pero heto nga, nominasyon pa lang, feeling winner na agad si Kim, dahil hindi biro ang mapasama sa ganiyan.

At heto pa, nominado naman bilang Best Male Lead si Arjo Atayde para sa kanyang pagganap sa ABS-CBN International Productions psychological thriller na ‘Cattleya Killer’. Si Arjo ay nagiging suki na nga sa mga ganitong awards.

Anyway, anim na nominasyon nga ang nasungkit ng ABS-CBN sa 2024 ContentAsia Awards. Ang ContentAsia Awards ay kumikilala sa mga mahuhusay na mga programa, pelikula, pagganap ng mga artista mula sa iba’t ibang bahagi ng Asya.

Nominado rin para sa ‘Linlang’ si Kaila Estrada bilang Best Supporting Actress in a TV Programme/Series.

Oh, ‘di ba? Makikipagtagisan sina Kim, Arjo, Kaila sa ilan sa premyadong personalidad mula China, Singapore, Thailand, Indonesia, Hong Kong, India.

Samantala, nominado rin bilang Best Asian Feature Film/Telemovie ang Star Cinema revenge-drama na ‘A Very Good Girl’ nina Kathryn Bernardo, Dolly de Leon. Makakalaban nila ang mga natatanging pelikula mula Malaysia, Indonesia, Japan.

Kasama rin sa mga nominado ang youth-oriented digital series na ‘Zoomers’ para sa Best Asian Short-form Drama/Series category, habang lalaban naman sa Best Original Reality and/or Competition Programme ang reality queer-dating series na ‘Sparks Camp’.

Gaganapin ang awards ceremony ng 2024 ContentAsia Awards sa September 5 (Thursday) sa 2024 Trendy Taipei music, arts, and innovation festival.

Pinapangaralan ng ContentAsia Awards taon-taon ang mga media at productions na tumutulong mapalaganap ang Asian content sa buong mundo.

Oh, kabogera, ‘di ba?