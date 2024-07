Inihayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kumpleto na ang ginawang preparasyon para sa nalalapit na ikatlong State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Hulyo 22.

Ayon kay Romualdez, handa na ang Batasang Pambansa complex para sa aniya’y ‘grand stage for another historical presidential address’.

Inaasahan aniya na magbibigay ng komprehensibong pahayag ang Pangulo tungkol sa pag-unlad ng bansa gayundin ang paglalahad ng mga susunod¬ na hakbangin ng administrasyon.

Binigyang-diin ni Romualdez ang patuloy na pagsuporta ng Kamara de Representantes sa hangarin ng Pangulo na isulong ang maraming reporma at programang ihahayag sa SONA.

Kabilang sa ginawang pagbabago sa loob ng Kamara para sa SONA ay ang renobasyon at paglalagay ng bintana at aircon sa North at South Wing entrance lobby ng Batasang Pambansa building. (Charmaine Abong)