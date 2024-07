Justine Baltazar tatapusin misyon sa Giant Lanterns

HINDI agad bibitawan ng defending Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) champions Pampanga Giant Lanterns si 49th PBA top rookie pick Justine Baltazar ng Converge dahil tatapusin pa nito ang kampanya sa kasalukuyang Sixth Season ng 29-team tournament.

Ayon sa inilabas na statement ng Pampanga sa kanilang official Facebook page nitong Lunes, sinabi ritong tatapusin ni Baltazar ang kanyang mga laro sa developmental league.

“Justine Baltazar to finish MPBL season before moving to PBA. The recently no. 1 overall pick in the 49th PBA Draft will finish his remaining games in the MPBL before heading to the PBA. Baltazar, Reyson, Ramirez, and Santos are eager to get the back-to-back champion this season before their stint in the PBA.”

Hindi naman maikubli ng 6-foot-9 forward ang kanyang kaligayahan na nakuha itong no. 1 pick ng Converge FiberXers para samahan si Justin Arana upang bumuo ng ‘twin towers’ sa PBA. (Gerard Arce)